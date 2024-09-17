SİBERAY, Metin Şentürk ile uyardı: Oltaya gelmeyin!

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında başlatılan SİBERAY projesi, siber suçların işlenmesini önlemeyi, özellikle çocuk ve gençleri sanal ortamın tehlikelerinden korumayı ve toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Proje kapsamında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla vatandaşlar bilgilendirilerek siber suçlara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Bu kapsamda, son olarak yapılan videolu paylaşımda ünlü sanatçı Metin Şentürk de rol aldı.

ŞENTÜRK UYARIYOR

SİBERAY'ın, tatil vaadi ile yapılan dolandırıcılıkların önüne geçmek için hazırladığı videolu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Tebrikler!!! Ücretsiz iki kişilik tatil kazandınız" gibi vaatlerle gönderilen asılsız mesajlara DİKKAT! Bu tür içeriklerin oltalama amaçlı olabileceğini unutmayın. Yönlendirilen sahte bağlantılar üzerinden kişisel veya finansal bilgilerinizi paylaşmayın." Videoda, balık tutarken telefonuna tatil kazandığına dair bir mesaj gelen ve kredi kartı bilgilerini girmeye hazırlanan bir vatandaş, sahilde yine balık tutan Metin Şentürk tarafından "Oltaya gelme" ve "Birikiminden olma" sözleriyle uyarılıyor.