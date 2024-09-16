SİBERAY ’Unutmayın’ diyerek uyardı! İşte o suçun cezası

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında başlatılan SİBERAY projesi, siber suçların işlenmesini önlemeyi, özellikle çocuk ve gençleri sanal ortamın tehlikelerinden korumayı ve toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Proje kapsamında sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla vatandaşlara sürekli olarak bilgilendirmeler yapılıyor ve siber suçlara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

YASA DIŞI BAHİSE KIRMIZI KART

SİBERAY'ın, sosyal medya hesabından yapmış olduğu son paylaşımda ise vatandaşlara şu ifadelerle uyarıda bulundu: "Yasalarımıza göre; spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynayanlar, 54 bin 142 TL ile 228 bin 657 TL arasında idari para cezası ile cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart."