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Giriş Tarihi: 29.9.2023 17:54 Son Güncelleme: 29.9.2023 17:55

Sibergöz operasyonunda 45 gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 45 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Sibergöz operasyonunda 45 gözaltı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başka şahıslar adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını Abdulsamet Aksu'nun yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi. Teknik ve fiziki takip çalışmalarında örgüt lideri ve yöneticilerinin birçok suçtan kaydı olduğu belirlendi. Kendilerini gizlemek adına başkalarına ait telefon numaraları kullandıkları ve lüks bir yaşam sürdükleri tespit edildi.

Bu tespitlerin ardından şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bugün İstanbul merkezli 10 ilde belirlenen adreslere yönelik "Sibergöz Operasyonu" düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 45 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tabanca,
306 bin 485 lira, 18 bin 331 dolar, 3 bin 220 Euro, 420 Paund, 171 gr altın, 7 adet ata lira altın, 2 adet çeyrek altın, 3 adet 5'i bir yerde olarak tabir edilen set altın, Kurulan paravan şirketlere ait kesilmiş faturalar, kaşeler, poz cihazları, hesap hareket dökümleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt liderine ait 2 ev ve 2 lüks araca el konuldu. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.

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Sibergöz operasyonunda 45 gözaltı
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