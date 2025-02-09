Sibirya soğukları bu hafta da etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, soğuk havalar önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarının da ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün de hafif yağmur ve sulu kar olacak. Rüzgâr nedeniyle hissedilen sıcaklığın 1-2 derece olması bekleniyor. Bursa'da hafif sulu kar ve yükseklerde kar var, sıcaklık 5 derece. Ankara puslu 3 derece. İzmir'de kuvvetli ve çok soğuk esen rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklık 4 derece. Antalya parçalı bulutlu 13 derece. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise kar yağışlarının hafif seyredeceği öğrenilirken sis ve buzlanma tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.Marmara'da; Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir boyunca yağmur ve yüksek kesimlerde kar olarak orta kuvvette yağışın devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli poyraz hâkim.İç Anadolu'da; kar yağışları hafif seyretmeye devam edecek. Don ve buzlanma riski var. Pazartesi Sivas-Niğde hattında kar yeniden etkisini artıracak. Ege güneşli, kuvvetli rüzgârdan dolayı soğuk hava etkili olacak. Akdeniz, yağışlı seyredecek. Karadeniz kar yağışlı. Doğu ve Güneydoğu'da bugün hava parçalı bulutlu, sabah şiddetli don var, pazartesi Gaziantep, Diyarbakır, Malatya arasında yağmur ve kar olacak.