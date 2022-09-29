SICA, “Satranç Tüm Kültürleri Kapsar” sloganıyla buluştu

Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ülkelerinin Ankara'daki büyükelçiliklerinde görev yapan çalışanlar ve ailelerinin katılacağı, 1-2 Ekim'de düzenlenecek satranç turnuvasının açılış töreni yapıldı.

BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE SATRANÇ RÜZGÂRI ESECEK

SICA topluluğu, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nin iş birliği ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun desteğiyle Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek turnuvanın açılışına Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatamala, Kosta Rika ve Panama'nın Ankara büyükelçileri ve diplomatları ile birçok davetli katıldı. Satrancın kültürel bir paylaşım olduğu vurgusu yapılan toplantıda, bu gibi projelerin SICA'nın gözlemci ülkesi olan Türkiye'yle kültürel paylaşıma büyük katkısı olduğuna dikkat çekildi.

SATRANÇ SICA'YI BİR ARAYA GETİRİYOR

"Satranç tüm kültürleri kapsar" sloganıyla ortaya çıkan turnuvada, ülkelerin kültürlerini tanıtmaları ve ülkeler arasındaki iletişimin kuvvetlenmesi amaçlandı.





Açılış töreninde konuşan Dominik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elvis Alam Lora," Düzenlenen Satranç Turnuvası da barışın, demokrasinin, özgürlüğün ve gelişmenin ülkeleri haline gelmesinin ve bölgenin bu temel değerler etrafında yükselmesinin temel amacı haline getirilmiş bir organizasyon" diye konuştu. Lora, El Salvador ve Dominik devlet başkanının Osmanlı kökenli olduğunu belirtmesi ilginç anlara sahne oldu.

Panama'nın Ankara Büyükelçisi Mariela Sagel, Türkiye'nin SICA'ya gözlemci ülke olduğunu ve Türkiye'nin üye ülkelerdeki doğal afetlerde çok yardımcı olduğunu söyledi. Sagel, tören sonunda Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nin kurucusu Akın Gökyay'a müzelerinde sergilemeleri üzerine satranç takımı hediye etti. Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, konuşmasında Latin Amerika ile Türkiye'nin arasındaki derin bir dostluğun olduğunu ve Türkiye ile Latin Amerika'daki etkileşimin pozitif yönde ilerlediğini belirtti.