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İngiltere'de yayın yapan Daily Mail gazetesinde yer alan bir habere göre hazır olarak satılan çok sayıdaki markaya ait hazır çikolatalar tam bir şeker yuvası. Özellikle fast food zincirlerinde satılan bir bardajk sıcak çikolatanın içerisinde 7 adet donut kadar şeker olduğu saptandı. Örneğin popüler bir markanın sattığı küçük boy sıcak çikolatanın içerisinde 73,6 gram şeker içeriyor. Bu yaklaşık 17 çay kaşığı şekere denk geliyor. Bu nedenle uzmanlara en sağlıklı yöntem olarak şekersiz kakao tozunu sütle karıştırarak evde sıcak çikolata hazırlamanın olduğunu aktardı.