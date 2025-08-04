Sıcak havalarda kalp sağlığına dikkat

Uzmanlar, yaz aylarında artan sıcaklıkların kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği uyarısında bulundu. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bozbay, özellikle kalp hastalarının sıcak havalarda dikkatli olması gerektiğini anlattı. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için daha fazla çalışan kalbin, özellikle yaşlılar, hipertansiyon hastaları ve damar hastalığı olanlar için risk oluşturduğunu belirten Bozbay, öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti.

BOL SIVI TÜKETİLMELİ

Uzmanlara göre, sabah erken ya da akşam serinliğinde yürüyüş yapılmalı, gün içinde açık havada uzun süre kalınmamalı.

Bol sıvı tüketimi ihmal edilmemeli, ağır yemeklerden kaçınılmalı.

Kafeinli ve alkollü içecekler sınırlandırılmalı. Gölgede kalmak tercih edilmeli, ince ve açık renkli giysiler giyilmeli.

Güneş koruyucu kullanılmalı ve klima ile serin ortamlar tercih edilmeli.

Ayrıca, ilaç kullananlar doktor kontrolünde doz ayarlaması yapmalı.

Aşırı efordan kaçınmak da kalp sağlığını korumak adına önemli.