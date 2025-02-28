Sıcak iklim yaşlandırıyor

İklim değişikliği dünya genelinde sıcaklıkların artmasına neden olurken, yeni bir çalışma aşırı sıcakların yaşlı yetişkinlerde yaşlanma sürecini hızlandırabileceği konusunda uyarıyor. Science Advances dergisinde bu hafta yayınlanan çalışmaya göre, uzun süre aşırı sıcağa maruz kalan yaşlılar, biyolojik yaşlanma belirtilerinin arttığını gösterdi. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) genelinde 56 yaş ve üzeri 3 bin 600'den fazla kişinin verilerini inceleyerek biyolojik belirteçleri yerel ortamlarındaki sıcaklık eğilimleriyle karşılaştırdı. Sıcaklığın 32 derecenin üzerine çıktığı günlerin sık olduğu bölgelerde yaşayanların biyolojik yaşı, bazen bir yıldan daha fazla olmak üzere hızlanmıştı.