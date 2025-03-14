Sıcaklıklar 20 derece düşecek

Türkiye, bir hafta içinde yazdan kışa geçiş yapmaya hazırlanıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, hafta sonu birçok kentte hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkarken önümüzdeki hafta sert bir soğuk hava dalgası etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerine çıkacak. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte yaz havası yaşanacak. Özellikle Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozu, sıcaklıkları artırarak İstanbul'un da içinde bulunduğu batı bölgelerinde etkili olacak. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hafta sonu sıcaklığın 28 dereceye kadar çıkacağını ve bunun 110 yılın en yüksek sıcaklık değeri olacağını belirtti. Bu tarihi rekor, iklim değişikliği ile ilişkili olarak sıklıkla karşılaşılan yüksek sıcaklık değerlerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SONRA SOĞUK HAVA DALGASI

Ancak hafta sonunda yaşanacak bu bahar havası uzun sürmeyecek ve yeni haftayla birlikte sıcaklıkta ani bir düşüş yaşanacak. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası, yağışları ve kar yağışını da beraberinde getirecek. İstanbul'da 27 dereceyi bulan sıcaklık, çarşamba günü 5 dereceye kadar düşecek. Sıcaklığın 22 derece birden düşeceği megakentte, hafta başından itibaren sulu kar yağışı bekleniyor.