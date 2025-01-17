Şiddet nasıl azaltılır? Öfke ve sinir birbirinde ayrı değerlendirilmeli

Sözde öfke tanısı ile yapılan terapilerde iyileşme sağlanamadığını ifade eden Akkuş açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bastırılarak kontrol altına alınmak istenirken aslında sinirsel hastalıklarımızı örterek birikmesine ve patlamaya hazır bir volkan haline dönmesine neden oluyoruz. Böylece manevi boşluk, karamsarlık ile değersizlik duygusu ve ekonomik sorunlar gibi yaşanan olumsuzlukların tetiklediği duygularımız zamanla bir yanardağ gibi önlenmesi zor bir patlama doğurur ki; aile içi geçimsizlik, kadına şiddet, aşırı boşanma ile cinayet vakalarının arttığını gösteren istatistiki veriler de bunu doğruluyor"

TERAPİ Mİ, TEDAVİ Mİ? ÖNCE BU TESPİT EDİLMELİ

"Öfke, yüzleşmeye yüz tutan bir duygu iken sinir ise de mutlak tedaviye muhtaç bir hastalıktır." diyen Akkuş, sözlerine şöyle açıklık getirdi:

"Öfkeli kişi sadece dışarıya zarar verir, kendisine asla zarar vermez. Öfke duyulana karşı 'garez-kin-nefret' gibi kötü davranış sergilerken, aynı anda bir başka şeye de sevgi gösterebilir. Bir anne kızıp da çocuğuna bağırırken aynı anda diğer bir çocuğunu sevgi göstermesi veya bir işçinin kızgın anında patronunu değil de gücünün yetebileceğine inandığı işçi arkadaşına yönelerek şiddet göstermesi öfkenin tanımıdır."

"Sinirli insanlar ise her şeye agresif davranır, eşyayı ve etrafındaki hiç kimseyi tanımaz ve hatta öyle ileri gider ki kendisine bile zarar vererek intihar etmeye kadar gidebilir." diyen Akkuş, "Önüne çıkan her şeye kötü davranır, içinde beslediği ve birikmiş hırsını çıkarmadan da asla sakinleşemez ve nihayetinde cinayet işleyebilecek duruma kadar bile gelebilir" bilgisini aktardı.

ÖFKE TERAPİ İLE SİNİR TEDAVİ İLE İYİLEŞİR

"Kişinin öfkesiyle uyumlu yaşaması için güvenli beslenme, doğru nefes alma teknikleri ve manevi değerler gibi uygulamalarla beyne oksijen göndererek doğru karar alma ve doğru karar verme mekanizmasını çalıştırıp tahammül sınırlarını genişletebilir." diyen İletişimci Taner Akkuş, "Kişinin kendisi ile yüzleşerek öfke duygusunu tanıma ve öfkesiyle uzlaşma metoduyla iyileştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Sinirle ilgili tüm vakalar ise tartışmaya bile kesinlikle açık olmadan ruh sağlığı ile ilgili bir psikolojik yardım alınmasının önemini vurgulayan Taner Akkuş, "Söz konusu sinirsel vakaları, ilgili hekimliklerin gözetimindeki tedaviler ile mutlaka iyileştirilmelidir." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.