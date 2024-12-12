Şiddet raporunda korkutan istatistik

Narin Güran cinayeti sonrasında kurulan TBMM Çocuğa Yönelik İstismarı Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyona davet edilen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol, 8 bin üniversite öğrencisi üzerinde yaptıkları ancak henüz yayınlamadıkları bir çalışmanın sonuçlarını milletvekillerine aktardı. 8 bin örneklemden yüzde 50'sinin en az bir şekilde çocuk döneminde şiddete uğradığını ifade eden Ulukaya, çocukların yüzde 20'sinin fiziksel şiddete, yüzde 7'sininse cinsel istismara uğradığını kaydetti. Bir çocuğun örselendiğini kabul etmek için illa fiziksel değişikliğin olmasının gerekmediğini vurgulayan Ulukol, "Bir çocuğa hakaret etmek, aşağılamak, küçümsemek, insan yerine koymamak kalıcı izler bırakacak noktaya getirebilir." ifadelerini kullandı.