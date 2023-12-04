Şifayı "tokat terapisinde" aradı: Hayatından oldu! Akıl almaz olay

Hongchi Xiao adında, 60 yaşındaki bir adam, kendisini şifacı olarak tanıtarak kişileri seanslarına davet ettiği atölyeler düzenliyordu. Bu atölyelerde, kişiler defalarca tokatlanıyor, kendilerine tokat atıyor, böylece vücutlarındaki "toksinleri" attıklarına inanılıyordu.
71 yaşındaki Danielle Carr-Gomm adlı kadın ise Tip-1 diyabetten kurtulmak için 951 dolarak harcayarak bu atölyeleri katıldı. Fakat katıldığı bu seansın ardından kadının cansız bedeni ortaya çıktı.
Carr-Gromm ile ilgili bilgi veren oğlu Matthew, annesinin iğneden korktuğunu, bu nedenle sıklıkla insülin enjeksiyonunda sorun yaşadığnı anlattı. Alternatif tedavi yöntemleriyle bu sorunu çözebileceğini düşünen Carr-Gromm, aslında bu sebeple hayatına mal olabilecek bir adım atmıştı.
Ölümünün ardındaki sır, hala tam olarak açıklığa kavuşmasa da bu "tokat terapisi" seansından hemen sonra gerçekleşen ölümün, ağır ihmalle ortaya çıktığına dair öngörüler ağır basıyor.