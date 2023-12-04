Şifayı "tokat terapisinde" aradı: Hayatından oldu! Akıl almaz olay

Carr-Gromm ile ilgili bilgi veren oğlu Matthew, annesinin iğneden korktuğunu, bu nedenle sıklıkla insülin enjeksiyonunda sorun yaşadığnı anlattı. Alternatif tedavi yöntemleriyle bu sorunu çözebileceğini düşünen Carr-Gromm, aslında bu sebeple hayatına mal olabilecek bir adım atmıştı.