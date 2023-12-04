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Giriş Tarihi: 4.12.2023 16:59

Şifayı "tokat terapisinde" aradı: Hayatından oldu! Akıl almaz olay

Birleşik Krallık'ta kendisini "şifacı" olarak tanımlayan bir kişi, inanılmaz bir yöntem deneyerek 71 yaşındaki kadının canından olmasına sebep oldu. "Tokat terapisi" yaparak insanların şifa bulduğunu iddia eden bu kişinin terapisine katılan Wiltshire'daki Cleeve House'daki odasında ölü bulundu. Sebebi bir türlü aydınlatılamayan olayda, ipuçları şifacıyı gösterdi. İşte inanılmaz detaylar...

Şifayı tokat terapisinde aradı: Hayatından oldu! Akıl almaz olay

Hongchi Xiao adında, 60 yaşındaki bir adam, kendisini şifacı olarak tanıtarak kişileri seanslarına davet ettiği atölyeler düzenliyordu. Bu atölyelerde, kişiler defalarca tokatlanıyor, kendilerine tokat atıyor, böylece vücutlarındaki "toksinleri" attıklarına inanılıyordu.

71 yaşındaki Danielle Carr-Gomm adlı kadın ise Tip-1 diyabetten kurtulmak için 951 dolarak harcayarak bu atölyeleri katıldı. Fakat katıldığı bu seansın ardından kadının cansız bedeni ortaya çıktı.

Hongchi Xiao, 2016'da gerçekleşen bu olayın ardından Avustralya'ya gitmiş, fakat iade talebiyle birlikte İngiltere'ye döndü ve tutuklandı. Carr-Gromm'un ölümünde ise ağır ihmal sebebiyle suçlanarak Cuma günü Sulh Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanmaya başlanacağı duyuruldu.

Carr-Gromm ile ilgili bilgi veren oğlu Matthew, annesinin iğneden korktuğunu, bu nedenle sıklıkla insülin enjeksiyonunda sorun yaşadığnı anlattı. Alternatif tedavi yöntemleriyle bu sorunu çözebileceğini düşünen Carr-Gromm, aslında bu sebeple hayatına mal olabilecek bir adım atmıştı.

Ölümünün ardındaki sır, hala tam olarak açıklığa kavuşmasa da bu "tokat terapisi" seansından hemen sonra gerçekleşen ölümün, ağır ihmalle ortaya çıktığına dair öngörüler ağır basıyor.

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Şifayı "tokat terapisinde" aradı: Hayatından oldu! Akıl almaz olay
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