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Giriş Tarihi: 5.10.2026

Sıfır Atık Mavi ile denizlerimiz mis gibi olacak

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ANKARA
Sıfır Atık Mavi ile denizlerimiz mis gibi olacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Göcek-Dalaman koylarında 'Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemleri Projesi'ni hayata geçirdi. Sistemle tekne yoğunluğu ve kullanım süreleri kontrol altında tutulurken koyların otel gibi kullanılması da engelleniyor. DERİA atık alım gemisi ile teknelere 'atık alma hizmeti' veriliyor, deniz süpürgesi ile de günlük temizlik devriyesi yürütülüyor. Her gün deniz yüzeyi temizleme teknesi ile Fethiye Körfezi temizleniyor. Halihazırda 14 palamar botu, 4 deniz denetim botu, 1 hizmet botu, 1 atık alım gemisi görev yapıyor. Büyük seferberliğe ilişkin paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Fethiye'nin mavisi emin ellerde. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, DERİA tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır Atık Mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak" dedi.

#FETHİYE #DALAMAN #MURAT KURUM #GÖCEK
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