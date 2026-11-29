Ankara'da yaşayan bir vatandaş, 2020 yılında bayiden sıfır kilometre bir otomobil satın aldı. Aracın tavan boyası, satın alındıktan yaklaşık 3 yıl sonra, 2023 yılında atmaya başladı. Durumu fark eden araç sahibi, yetkili servise giderek yaşadığı sorunu bildirdi. Bir süre sonra otomobili satın aldığı bayi tarafından aranan vatandaşa, aracın ücretsiz boyanması ve oluşacak değer kaybı karşılığında 100 bin lira ödeme yapılması teklif edildi. Teklif edilen miktarı düşük bulan araç sahibi, bu öneriyi kabul etmedi. Bunun üzerine vatandaş, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi, bunun mümkün olmaması halinde ücretsiz onarım yapılması ve bilirkişiler tarafından belirlenecek bedelin ödenmesi talebiyle Ankara 9. Tüketici Mahkemesinde dava açtı.

MAHKEME ARAÇTAKİ KUSURU GİZLİ AYIP OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Davalı şirket, ayıplı maldan kaynaklanan sorumluluğa ilişkin zamanaşımı süresinin dolduğunu ileri sürerek davanın reddini istedi. Şirket ayrıca araçta üretim kaynaklı herhangi bir problem bulunmadığını savundu. Davacıyı haklı bulan Ankara 9. Tüketici Mahkemesi, otomobilin gizli ayıplı olduğuna hükmederek ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi. Kararda, araçla ilgili hazırlanan raporların hükme esas alındığı belirtildi. Otomobilin tavanındaki kusurun üretim sırasında uygulanan hatalı boya işleminden kaynaklandığı ve zaman içerisinde görünür hale geldiği ifade edildi.

ŞİRKET KARARI TEMYİZ ETTİ

Yerel mahkemenin kararına itiraz eden davalı şirket, dosyayı temyiz etti. Şirket, araçtaki kusurun davacının otomobilden yararlanmasını engelleyen veya güçleştiren nitelikte olmadığını öne sürdü. Basit onarımla giderilebilecek ayıpların aracın değiştirilmesini veya bedel iadesini gerektirmediğini savunan şirket, verilen kararın tarafların hak ve menfaatleri arasında aşırı dengesizliğe yol açtığını iddia etti.

YARGITAY'DAN ARAÇ SAHİBİNİ SEVİNDİREN KARAR

Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesi yönündeki kararını hukuka uygun bularak onadı. Dairenin kararında, aracın tavan bölgesindeki bozulmanın üretim sürecindeki hatalı boya uygulamasından kaynaklandığı ve gizli ayıp niteliği taşıdığı belirtildi. Ayıbın tamir edilmesinin mümkün olduğu ancak onarımın aracın değer kaybına neden olacağına dikkat çekilen kararda, davacının seçimlik hakkını aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi yönünde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine uygun olduğu vurgulandı. Böylece sıfır kilometre satın aldığı otomobilin tavan boyası 3 yıl sonra dökülen vatandaşın aracın yenisiyle değiştirilmesi yönündeki talebi Yargıtay tarafından da kabul edilmiş oldu.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör