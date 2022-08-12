Sigara fiyatları sigara zammı sonrası ne kadar oldu, kaç TL? 12 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi yayımda

Sigara fiyatları güncel liste tütün kullanıcıları tarafından sürekli olarak takip edilen bir konu. Yılbaşından beri 8 TL güncelleme alan zamlı sigara fiyatları, her gün belli saatler arasında aratılıyor. 12 Ağustos sigaraya zam henüz gelmedi. BTİ, JPİ ve Philip Morris en ucuz ve en marka sigara fiyatları aratılıyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? İşte detaylar