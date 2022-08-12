Sigara fiyatları sigara zammı sonrası ne kadar oldu, kaç TL? 12 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi yayımda

Sigara fiyatları güncel liste tütün kullanıcıları tarafından sürekli olarak takip edilen bir konu. Yılbaşından beri 8 TL güncelleme alan zamlı sigara fiyatları, her gün belli saatler arasında aratılıyor. 12 Ağustos sigaraya zam henüz gelmedi. BTİ, JPİ ve Philip Morris en ucuz ve en marka sigara fiyatları aratılıyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? İşte detaylar
SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
Sigara fiyatları, 12 Ağustos 2022 Perşembe günü de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.
İşte 12 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları listesi...
LD: 27,5 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Winston: 29 TL
West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL
Monte Carlo: 27,50 TL
Camel Slender: 27,50
Camel Yellow 100: 48 TL
Chesterfield: 27,50 TL
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL