Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları sigara zammı sonrası ne kadar oldu, kaç TL? 12 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi yayımda
Giriş Tarihi: 12.8.2022 14:59 Son Güncelleme: 12.8.2022 14:59

Sigara fiyatları sigara zammı sonrası ne kadar oldu, kaç TL? 12 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi yayımda

Sigaraya zam mı geldi sorusu, sosyal medyada dolaşan sigaraya zam haberleri sonrası sürekli olarak aratılmaya başlandı. 12 Ağustos sigara fiyatları güncel liste sıklıkla araştırılıyor. 2 Temmuz tarihinde 2 TL’lik bir fiyat güncellemesi BTİ, JPİ ve Philip Morris’e geldi. Böylece sigara fiyatları yılbaşından beri 8 TL’lik güncelleme aldı. Vatandaşlar da sigara fiyatları ne kadar oldu sorusunu yöneltiyor. İşte 12 Ağustos sigara fiyatları listesi

Sigara fiyatları sigara zammı sonrası ne kadar oldu, kaç TL? 12 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi yayımda

Sigara fiyatları güncel liste tütün kullanıcıları tarafından sürekli olarak takip edilen bir konu. Yılbaşından beri 8 TL güncelleme alan zamlı sigara fiyatları, her gün belli saatler arasında aratılıyor. 12 Ağustos sigaraya zam henüz gelmedi. BTİ, JPİ ve Philip Morris en ucuz ve en marka sigara fiyatları aratılıyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? İşte detaylar

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

Sigara fiyatları, 12 Ağustos 2022 Perşembe günü de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.

İşte 12 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları listesi...

MARKA MARKA GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

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Sigara fiyatları sigara zammı sonrası ne kadar oldu, kaç TL? 12 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi yayımda
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