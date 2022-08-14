Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları 14 Ağustos 2022: Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marka marka sigara fiyatları güncel listesi
Giriş Tarihi: 14.8.2022 06:37

Sigara fiyatları 14 Ağustos 2022: Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marka marka sigara fiyatları güncel listesi

Sigara fiyatları güncel liste, her gün araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bir süredir sosyal medyada sigara zammı iddiaları dolaşıyor. Bu nedenle tütün ürünü kullanıcıları, 14 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları araştırması yapıyor. Hal böyleyken ‘’Sigaraya zam geldi mi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar?’’ sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları listesi…

Sigara fiyatları 14 Ağustos 2022: Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marka marka sigara fiyatları güncel listesi

''Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusu, sigara kullanan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Sosyal medyada ortaya atılan sigara zammı iddiaları sonrası güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Yılbaşından bu yana sigaraya 8 TL'lik bir zam yapıldığı bilinirken 14 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi araştırması yapılıyor. Bu noktada birçok tütün kullanıcısı, ''Sigaraya zam mı geldi, zamlı sigara fiyatları ne kadar?'' sorusunu yöneltiyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Ağustos 2022 JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları listesi…

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

14 Ağustos 2022 Cumartesi günü de sigaraya zam haberleri gündeme geldi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

İşte 14 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 14 AĞUSTOS 2022

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Kent Slims: 29 TL

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Sigara fiyatları 14 Ağustos 2022: Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marka marka sigara fiyatları güncel listesi
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