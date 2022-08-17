Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları 17 Ağustos 2022: Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 07:42

Sigara fiyatları 17 Ağustos 2022: Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Güncel sigara fiyatları, araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medyada dolaşan sigara zammı iddialarının ardından güncel sigara fiyatları, tütün ürünü kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Senenin başından bu yana 8 TL zamlanan sigara fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, bugün sigaraya zam geldi mi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba güncel sigara fiyatları listesi…

Sigara fiyatları 17 Ağustos 2022: Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

''Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusu, bugün de sigara kullanan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Temmuz ayında JTİ, Philip Morris, BAT ve İmperial grubu sigaralara 2 TL zam yapılmıştı. Sosyal medyada gündem olan sigara zammı iddiaları sonrası güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Bu noktada birçok tütün kullanıcısı, ''Sigaraya zam geldi mi, zamlı sigara fiyatları ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba JTI, BAT, Philip Morris marka güncel sigara fiyatları listesi…

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

ÖTV zammının ardından 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü de sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba güncel sigara fiyatları listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 14 AĞUSTOS 2022

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Kent Slims: 29 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Sigara fiyatları 17 Ağustos 2022: Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA