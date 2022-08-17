Sigara fiyatları 17 Ağustos 2022: Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

''Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusu, bugün de sigara kullanan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Temmuz ayında JTİ, Philip Morris, BAT ve İmperial grubu sigaralara 2 TL zam yapılmıştı. Sosyal medyada gündem olan sigara zammı iddiaları sonrası güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Bu noktada birçok tütün kullanıcısı, ''Sigaraya zam geldi mi, zamlı sigara fiyatları ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba JTI, BAT, Philip Morris marka güncel sigara fiyatları listesi…