Sigara fiyatları 19 Ağustos 2022 güncel liste: Sigaraya zam geldi mi? Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu tütün kullanıcıları tarafından soruluyor. Özellikle sosyal medya üzerinde sigara zammı geliyor iddiaları uzun zamandır bulunuyordu. güncel sigara fiyatları listesi 19 Ağustos 2022 tarihinde de araştırılıyor. Yılbaşından beri sigara fiyatları 8 TL zam geldi. Peki en ucuz ve en pahalı zamlı sigara fiyatları ne kadar?