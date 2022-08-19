Sigara fiyatları 19 Ağustos 2022 güncel liste: Sigaraya zam geldi mi? Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu tütün kullanıcıları tarafından soruluyor. Özellikle sosyal medya üzerinde sigara zammı geliyor iddiaları uzun zamandır bulunuyordu. güncel sigara fiyatları listesi 19 Ağustos 2022 tarihinde de araştırılıyor. Yılbaşından beri sigara fiyatları 8 TL zam geldi. Peki en ucuz ve en pahalı zamlı sigara fiyatları ne kadar?
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
ÖTV zammının ardından 18 Ağustos 2022 Perşembe günü de sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
İşte 19 Ağustos 2022 Perşembe güncel sigara fiyatları listesi...
Camel: 28 TL
LD: 27,5 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Winston: 29 TL
West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL
Monte Carlo: 27,50 TL
Camel Slender: 27,50
Camel Yellow 100: 48 TL
Chesterfield: 27,50 TL
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Lark: 28,00 TL
Kent Slims: 29 TL