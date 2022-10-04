Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları 2022 ekim güncel liste: 4 Ekim bugün sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 4.10.2022 12:04

Sigara fiyatları 2022 ekim güncel liste: 4 Ekim bugün sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sene başından bu yana 8 TL’lik bir artış yaşayan sigara fiyatları zam haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Tütün ürünü kullanıcıları sigaraya zam mı geldi sorusuna her gün yanıt arıyor. Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı seçenekleri ile araştırılan markalar arasında Winston, Kent, Parliament, Marlboro, L&M, Lark gibi isimler var. Peki, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? İşte, güncel sigara fiyatları 2022 ekim…

Sigara fiyatları 2022 ekim güncel liste: 4 Ekim bugün sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. 2022 yılı içerisinde 8 TL zam alan paket fiyatları Winston, Kent, Parliament, Marlboro, L&M, Lark gibi markalar başta olmak üzere tüm tütün ürünlerinde sorgulanmaya başladı. Sigara fiyatları 2022 ekim güncel liste araştırılmaya devam ediyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? İşte, yanıtlar…

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 4 EKİM 2022

Ortaya atılan sigara zammı iddiaları henüz netlik kazanmadı. Sene başından bu yana aldığı zamlarla 8 TL'lik artış yaşayan sigara fiyatları şimdilik güncel rakamlarını koruyor.

SİGARA FİYATLARI 2022 LİSTESİ

İşte Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M marka marka sigara fiyatları listesi

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 4 EKİM 2022

Muratti: 29,00 TL

Lark: 28,00 TL

LD: 27,5 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Parliament: 31,50 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

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Sigara fiyatları 2022 ekim güncel liste: 4 Ekim bugün sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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