Sigara fiyatları 2022 ekim güncel liste: 4 Ekim bugün sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. 2022 yılı içerisinde 8 TL zam alan paket fiyatları Winston, Kent, Parliament, Marlboro, L&M, Lark gibi markalar başta olmak üzere tüm tütün ürünlerinde sorgulanmaya başladı. Sigara fiyatları 2022 ekim güncel liste araştırılmaya devam ediyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? İşte, yanıtlar…
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 4 EKİM 2022
Ortaya atılan sigara zammı iddiaları henüz netlik kazanmadı. Sene başından bu yana aldığı zamlarla 8 TL'lik artış yaşayan sigara fiyatları şimdilik güncel rakamlarını koruyor.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 4 EKİM 2022
Muratti: 29,00 TL
Lark: 28,00 TL
LD: 27,5 TL
West Grey SL (Uzun) 28,50 TL
Monte Carlo: 27,50 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Chesterfield: 27,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Parliament: 31,50 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL