Sigara fiyatları 2022 ekim güncel liste: 4 Ekim bugün sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. 2022 yılı içerisinde 8 TL zam alan paket fiyatları Winston, Kent, Parliament, Marlboro, L&M, Lark gibi markalar başta olmak üzere tüm tütün ürünlerinde sorgulanmaya başladı. Sigara fiyatları 2022 ekim güncel liste araştırılmaya devam ediyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? İşte, yanıtlar…