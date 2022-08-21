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Giriş Tarihi: 21.8.2022 09:38 Son Güncelleme: 21.8.2022 09:38

Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu? 21 Ağustos güncel sigara fiyatları listesi

Sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu tütün kullanıcıları tarafından her gün sıklıkla soruluyor. Yılbaşından beri 8 TL’lik bir sigara zammı gözlere çarpıyor. ÖTV diliminin de artırılması ile birlikte vatandaşlar sürekli olarak sigara fiyatları ne kadar oldu sorusunu yöneltiyor. Philip Morris, BTİ ve JTİ marka marka sigara fiyatları tütün kullanıcıların her zaman merak konusu olacak. Peki, en ucuz sigara ne kadar? Sigaraya zam iddiaları sonrası 21 Ağustos 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu? 21 Ağustos güncel sigara fiyatları listesi

Sigaraya zam mı geldi sorusu tütün kullanıcılarının her gün sorduğu sorular arasına girdi. Özellikle temmuz ayında 2 TL'lik bir zamdan sonra sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL soruları yöneltildi. Marka marka sigara fiyatları vatandaşların araştırdığı konular arasında ilk sırada yer alıyor. İşte 21 Ağustos güncel sigara fiyatları listesi

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

ÖTV zammının ardından 21 Ağustos 2022 Perşembe günü de sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

İşte 21 Ağustos 2022 Perşembe güncel sigara fiyatları listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 21 AĞUSTOS 2022

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Kent Slims: 29 TL

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Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu? 21 Ağustos güncel sigara fiyatları listesi
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