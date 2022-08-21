Sigaraya zam mı geldi sorusu tütün kullanıcılarının her gün sorduğu sorular arasına girdi. Özellikle temmuz ayında 2 TL'lik bir zamdan sonra sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL soruları yöneltildi. Marka marka sigara fiyatları vatandaşların araştırdığı konular arasında ilk sırada yer alıyor. İşte 21 Ağustos güncel sigara fiyatları listesi