Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları 8 Eylül 2022: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 8.9.2022 08:18 Son Güncelleme: 8.9.2022 08:18

Sigara fiyatları 8 Eylül 2022: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

8 Eylül Perşembe sabahı sigara fiyatları güncel liste tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada çıkan sigara zammı iddiaları sonrası vatandaşlar “Sigara fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt ararken sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı. Peki; yeni sigara zammı var mı? İşte güncel sigara fiyatları 8 Eylül 2022.

Sigara fiyatları 8 Eylül 2022: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları güncel olarak araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddiaları sonrası pek çok kişi sabah saatleri itibarıyla yeni sigara fiyatları araştırmalarına başladı. En son yapılan sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı markalar da belli olmuştu. Peki; sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte son durum.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 8 EYLÜL 2022

Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddiaları nedeniyle yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

En son sigara fiyatları ise şu şekilde;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

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Sigara fiyatları 8 Eylül 2022: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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