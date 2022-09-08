Sigara fiyatları güncel olarak araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddiaları sonrası pek çok kişi sabah saatleri itibarıyla yeni sigara fiyatları araştırmalarına başladı. En son yapılan sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı markalar da belli olmuştu. Peki; sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte son durum.