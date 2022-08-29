Sigara fiyatları en son sigara zammı sonrası ne kadar oldu? 29 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu sürekli olarak tütün kullanıcıları tarafından soruluyor. Marka marka sigara zammı değişiklik göstermekte. Bu sebeple sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu yöneltiliyor. İşte 29 Ağustos en son sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
ÖTV zammının ardından sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
İşte 29 Ağustos 2022 Pazartesi güncel sigara fiyatları listesi...