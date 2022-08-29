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Giriş Tarihi: 29.8.2022 15:48

Sigara fiyatları en son sigara zammı sonrası ne kadar oldu? 29 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları

Güncel sigara fiyatları tütün kullanıcıların sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Özellikle sosyal medyada sigara zammı iddialarının ayyuka çıkmasıyla birlikte bugün sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz sigara ne kadar sorusu yanıt arıyor. 2 Temmuz tarihinde yapılan 2 TL’lik sigaraya zam ile birlikte güncel sigara fiyatları belli oldu. İşte 29 Ağustos güncel sigara fiyatları listesi…

Sigara fiyatları en son sigara zammı sonrası ne kadar oldu? 29 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu sürekli olarak tütün kullanıcıları tarafından soruluyor. Marka marka sigara zammı değişiklik göstermekte. Bu sebeple sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu yöneltiliyor. İşte 29 Ağustos en son sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

ÖTV zammının ardından sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

İşte 29 Ağustos 2022 Pazartesi güncel sigara fiyatları listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 29 AĞUSTOS 2022

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

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Sigara fiyatları en son sigara zammı sonrası ne kadar oldu? 29 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları
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