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Giriş Tarihi: 9.9.2022 19:01 Son Güncelleme: 9.9.2022 19:02

SİGARA FİYATLARI LİSTESİ GÜNCEL! 9 Eylül 2022 Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sosyal medyada dolaşan iddialar sonrasında sigara zammı ile ilgili son dakika haberleri okunuyor. Paketlere 1.5 TL zam iddiası tütün kullanıcısını merakta bırakıyor. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni, güncel ve zamlı liste fiyatlarıyla merak ediliyor. Henüz fiyatlarda değişiklik olmadı. Peki Sigaraya zam geldi mi? 9 Eylül 2022 Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, bir paket sigara kaç TL?

SİGARA FİYATLARI LİSTESİ GÜNCEL! 9 Eylül 2022 Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı ile ilgili son gelişmeler merak edilirken sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı. Peki 9 Eylül 2022 Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu, bir paket sigara kaç TL? İşte yeni fiyatları 9 Eylül 2022.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 9 EYLÜL 2022

ÖTV zammının ardından sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddia edildi. İddialar sonrası yeni sigara fiyatları araştırma konusu oldu. Ancak sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddiaları nedeniyle yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

En son sigara fiyatları ise şu şekilde;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI - 9 EYLÜL 2022

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Muratti: 29,00 TL

Lark: 28,00 TL

Parliament: 31,50 TL

Winston: 29 TL

LD: 27,5 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

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SİGARA FİYATLARI LİSTESİ GÜNCEL! 9 Eylül 2022 Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu?
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