Sigara zammı ile ilgili son gelişmeler merak edilirken sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı. Peki 9 Eylül 2022 Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu, bir paket sigara kaç TL? İşte yeni fiyatları 9 Eylül 2022.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 9 EYLÜL 2022

ÖTV zammının ardından sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddia edildi. İddialar sonrası yeni sigara fiyatları araştırma konusu oldu. Ancak sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddiaları nedeniyle yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

En son sigara fiyatları ise şu şekilde;