Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları yeni zamlı liste güncellendi! 6 Temmuz 2022 BAT, JTİ, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi, kaç TL?
Giriş Tarihi: 6.7.2022 07:43 Son Güncelleme: 6.7.2022 07:44

Sigara fiyatları yeni zamlı liste güncellendi! 6 Temmuz 2022 BAT, JTİ, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi, kaç TL?

Sigara fiyatları yeni zamlı liste güncellendi! 6 Temmuz 2022 BAT, JTİ, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi, kaç TL?

6 Temmuz Çarşamba sigara fiyatları gelen zamlar sonrası gündeme geliyor. Yeni yıldan bu yana peş peşe zamlanan tütün ürünleri son olarak 2 TL arttı. Bu kapsamda özellikle tütün kullanıcıları "6 Temmuz 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşıdı. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni, güncel ve zamlı liste fiyatlarını duyurdu. Peki Sigara fiyatları ne kadar oldu? 6 Temmuz 2022 BAT, JTİ, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi, kaç TL? İşte marka marka güncel liste

Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri güncel fiyat listesini merak edenlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Philip Morris marka sigaralara gelen zammın ardından, JTİ ve BAT markalarına da zam geldiği duyurulmuştu. Yapılan açıklamaya göre; Philip Morris grubu sigaralarına 2 lira zam geldi. Peki Sigara fiyatları ne kadar oldu? 6 Temmuz 2022 BAT, JTİ, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi, kaç TL?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? SON DAKİKA

Son sigara zammı ardından bugün yeni bir zam haberi gelmedi. Temmuz ayında 2 TL'lik fiyat artışı gösteren sigara fiyatları marka marka güncel rakamlarla aşağıda listelendi.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Kent Slims: 29 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
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Sigara fiyatları yeni zamlı liste güncellendi! 6 Temmuz 2022 BAT, JTİ, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi, kaç TL?
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