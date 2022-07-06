Sigara fiyatları yeni zamlı liste güncellendi! 6 Temmuz 2022 BAT, JTİ, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi, kaç TL?

Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri güncel fiyat listesini merak edenlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Philip Morris marka sigaralara gelen zammın ardından, JTİ ve BAT markalarına da zam geldiği duyurulmuştu. Yapılan açıklamaya göre; Philip Morris grubu sigaralarına 2 lira zam geldi. Peki Sigara fiyatları ne kadar oldu? 6 Temmuz 2022 BAT, JTİ, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi, kaç TL?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? SON DAKİKA

Son sigara zammı ardından bugün yeni bir zam haberi gelmedi. Temmuz ayında 2 TL'lik fiyat artışı gösteren sigara fiyatları marka marka güncel rakamlarla aşağıda listelendi.