Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları güncel liste: 13 Ağustos 2022 bugün sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.8.2022 16:50 Son Güncelleme: 13.8.2022 16:51

Sigara fiyatları güncel liste: 13 Ağustos 2022 bugün sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları güncel liste her gün tütün ürünü kullanıcıları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. JTI, BAT, Philip Morris marka marka fiyat araştırması sürerken her gün “sigaraya zam geldi mi” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yılbaşından bu yana gelen 8 TL’lik sigara zammı ardından soruluyor: Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Ağustos güncel sigara fiyat listesi…

Sigara fiyatları güncel liste: 13 Ağustos 2022 bugün sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigaraya zam mı geldi sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yılbaşından bu yana yaşanan fiyat artışı nedeniyle gündemde kalmaya devam eden güncel sigara fiyatları BAT, JTI, Philip Morris markalarında sorgulanmaya devam ediyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, en ucuz sigara hangisi? İşte cevaplar…

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

13 Ağustos 2022 Perşembe günü de sigaraya zam haberleri gündeme geldi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

İşte 13 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ AĞUSTOS 2022

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

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Sigara fiyatları güncel liste: 13 Ağustos 2022 bugün sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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