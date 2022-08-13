Sigara fiyatları güncel liste: 13 Ağustos 2022 bugün sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigaraya zam mı geldi sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yılbaşından bu yana yaşanan fiyat artışı nedeniyle gündemde kalmaya devam eden güncel sigara fiyatları BAT, JTI, Philip Morris markalarında sorgulanmaya devam ediyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, en ucuz sigara hangisi? İşte cevaplar…