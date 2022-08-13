Sigara fiyatları güncel liste: 13 Ağustos 2022 bugün sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigaraya zam mı geldi sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yılbaşından bu yana yaşanan fiyat artışı nedeniyle gündemde kalmaya devam eden güncel sigara fiyatları BAT, JTI, Philip Morris markalarında sorgulanmaya devam ediyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, en ucuz sigara hangisi? İşte cevaplar…
SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
13 Ağustos 2022 Perşembe günü de sigaraya zam haberleri gündeme geldi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
İşte 13 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları listesi...
Camel: 28 TL
LD: 27,5 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Winston: 29 TL
West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL
Monte Carlo: 27,50 TL
Camel Slender: 27,50
Camel Yellow 100: 48 TL
Chesterfield: 27,50 TL
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL