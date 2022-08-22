Sigara fiyatları son durum: 22 Ağustos 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BTİ ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları güncel liste halinde merak ediliyor. Sosyal medyada yer alan iddialar sonrasında sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Philip Morris, BTİ ve JTİ marka marka sigara fiyatları yayınlanmıştı. Peki 22 Ağustos 2022 Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı sonrası Philip Morris, BTİ ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?