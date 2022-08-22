Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları son durum: 22 Ağustos 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BTİ ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.8.2022 16:06

Sigara fiyatları son durum: 22 Ağustos 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BTİ ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Tütün üreticisi ve kullanıcısı sigara zammı sonrası sigara fiyatları araştırmasına çıktı. Özellikle temmuz ayında 2 TL'lik bir zamdan sonra güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı. Peki 22 Ağustos 2022 Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı sonrası Philip Morris, BTİ ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatları son durum: 22 Ağustos 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BTİ ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları güncel liste halinde merak ediliyor. Sosyal medyada yer alan iddialar sonrasında sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Philip Morris, BTİ ve JTİ marka marka sigara fiyatları yayınlanmıştı. Peki 22 Ağustos 2022 Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı sonrası Philip Morris, BTİ ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

ÖTV zammının ardından sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

İşte 22 Ağustos 2022 Pazartesi güncel sigara fiyatları listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 22 AĞUSTOS 2022

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Kent Slims: 29 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Camel: 28 TL

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Sigara fiyatları son durum: 22 Ağustos 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BTİ ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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