İstanbul Esenyurt
'ta iddiaya göre, aynı binada oturan ve aralarında daha önceden çöp atma mevzusundan husumet bulunan Ahmet Öksüz (39) ile komşusu Emre Y. (29) arasında, Öksüz'ün çalıştığı dönerci dükkânında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Y. belinden çıkardığı tabancayla Ahmet Öksüz'e ateş açtı. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Öksüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde 5 boş kovan bulundu. Kaçma anı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli kısa sürede yakalandı. Çevre esnafından Nevzat Başatlık, "Silahla 3-4 el ateş edildi. Kapıya çıktığımızda kuryenin vurulduğunu gördük. Duyduğumuza göre aynı binada oturuyorlarmış. Binada otururken de kül yüzünden tartışmışlar. Alt katta oturan adam buraya geliyor. Sonra tartıştığı kişiye 'Adam olacaksın' diyor ve 4 el ateş edip kaçıyor" dedi.