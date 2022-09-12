Sigara fiyatları zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri takip edilirken güncel liste gündemdeki yerini koruyor. Ocak, Mart, Temmuz aylarında yapılan sigara zammı sonrası Nisan ayında fiyatlarda artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Hangi markalara kaç para zam geldi? İşte sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları listesi 12 Eylül 2022
Şu an sigara fiyatları zamlanmadı. İşte Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M marka marka sigara fiyatları listesi
ÖTV zammının ardından sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddia edildi. İddialar sonrası yeni sigara fiyatları araştırma konusu oldu. Ancak sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddiaları nedeniyle yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.
Muratti: 29,00 TL
Lark: 28,00 TL
LD: 27,5 TL
West Grey SL (Uzun) 28,50 TL