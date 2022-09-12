Haberler Yaşam Haberleri Sigara zammı son durum 12 Eylül 2022: Sigaraya zam geldi mi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.9.2022 10:38 Son Güncelleme: 12.9.2022 10:41

Sigara zammı son durum 12 Eylül 2022: Sigaraya zam geldi mi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

BAT, JTI, Philip Morris marka sigara zammı son dakika haberleri milyonlarca tütün kullanıcısını ilgilendiriyor. En son Temmuz ayında 2 TL’lik zam uygulanmıştı. Yılbaşından bu yana sigaralara uygulanan 8 TL'lik zam sonrası sigara fiyatlarında değişimler yaşanmıştı. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından 12 Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigara zamlandı sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel ve yeni sigara fiyatları listesi

Sigara zammı son durum 12 Eylül 2022: Sigaraya zam geldi mi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri takip edilirken güncel liste gündemdeki yerini koruyor. Ocak, Mart, Temmuz aylarında yapılan sigara zammı sonrası Nisan ayında fiyatlarda artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Hangi markalara kaç para zam geldi? İşte sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları listesi 12 Eylül 2022

SİGARA FİYATLARI 2022 LİSTESİ

Şu an sigara fiyatları zamlanmadı. İşte Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M marka marka sigara fiyatları listesi

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 12 EYLÜL 2022

ÖTV zammının ardından sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddia edildi. İddialar sonrası yeni sigara fiyatları araştırma konusu oldu. Ancak sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddiaları nedeniyle yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI - 12 EYLÜL 2022

Muratti: 29,00 TL

Lark: 28,00 TL

LD: 27,5 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Parliament: 31,50 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Marlboro: 31,00 T

Winston: 29 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

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Sigara zammı son durum 12 Eylül 2022: Sigaraya zam geldi mi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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