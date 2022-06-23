Haberler Yaşam Haberleri Sigara zammı son durum güncel liste! 22 Haziran 2022 Yeniden Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.6.2022 09:13 Son Güncelleme: 23.6.2022 09:13

Sigara zammı son durum güncel liste! 22 Haziran 2022 Yeniden Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı son durum güncel liste! 22 Haziran 2022 Yeniden Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Ocak, Mart ve Mayıs ayı sigara zammı sonrası sigara fiyatları güncel liste halinde merak ediliyor. Son günlerde sigaraya gelen zam iddiaları kafa karışıklığı yaşatıyor. Resmi gazete'nin 27 Mayıs tarihli sayısında yayınlanan karara göre; Sigara fiyatları ve alkol fiyatlarında ÖTV oranı arttırılmıştı. Tütün kullanıcısı "22 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi? Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M güncel sigara fiyatları listesi ile sigara zammı ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel marka marka 2022 sigara fiyatları

Sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zammı geldi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Yılbaşından bu yana toplam 8 TL artışla yeni fiyatlarla incelenen sigara fiyatları yeni rakamlarla sorgulanırken "22 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte sigara fiyatları son durum

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Son sigara zammı ardından bugün yeni bir zam haberi gelmedi. Yılbaşından bu yana 8 TL'ye varan bir fiyat artışı gösteren sigara fiyatları marka marka güncel rakamlarla listelendi.

SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN GÜNCEL LİSTE

Camel: 26 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Bianca - 27,00 TL

L&M: 25,50 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

Samsun 24,00 TL

LD: 25,5 TL

Winston Slender: 26 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Parliament: 29,50 TL

Maltepe: 24,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Winston: 27 TL

Muratti: 27,00 TL

Lark: 26,00 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

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Sigara zammı son durum güncel liste! 22 Haziran 2022 Yeniden Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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