Sigara zammı iddiaları sosyal medyada birkaç gündür sıklıkla göze çarpıyor. Bu sebeple tütün kullanıcıları sigara fiyatları ne kadar oldu, 10 Ağustos güncel sigara fiyatları listesi belli mi sorusunu sıklıkla yöneltiyor. Yılbaşından beri 8 TL'lik bir fiyat artışına gidilmişken sigara zammı hakkında aratılmalar yapılıyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos sigara fiyatları listesi
SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
Sigara fiyatları bugün de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.
İşte 10 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları listesi...
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Winston: 29 TL
West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL
Monte Carlo: 27,50 TL
Camel Slender: 27,50
Camel Yellow 100: 48 TL
Chesterfield: 27,50 TL
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Lark: 28,00 TL
Kent Slims: 29 TL