Sigara zammı iddiaları sosyal medyada birkaç gündür sıklıkla göze çarpıyor. Bu sebeple tütün kullanıcıları sigara fiyatları ne kadar oldu, 10 Ağustos güncel sigara fiyatları listesi belli mi sorusunu sıklıkla yöneltiyor. Yılbaşından beri 8 TL'lik bir fiyat artışına gidilmişken sigara zammı hakkında aratılmalar yapılıyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos sigara fiyatları listesi