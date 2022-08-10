Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları 10 Ağustos en son zam ile güncellendi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.8.2022 09:32 Son Güncelleme: 10.8.2022 09:32

Sigara fiyatları 10 Ağustos en son zam ile güncellendi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusu birçok tütün kullanıcısı tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Özellikle yılbaşından beri 8 TL’lik bir sigara zammı fiyatlara yansımışken, 10 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi sigara kullanıcılarının önemli sorusu haline gelmektedir. Sosyal medyada yer alan sigara zammı iddiaları sonrası sigaraya zam mı geldi, zamlı sigara fiyatları ne kadar sorusu sürekli olarak sorulmakta. İşte 10 Ağustos sigara fiyatları listesi

Sigara fiyatları 10 Ağustos en son zam ile güncellendi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı iddiaları sosyal medyada birkaç gündür sıklıkla göze çarpıyor. Bu sebeple tütün kullanıcıları sigara fiyatları ne kadar oldu, 10 Ağustos güncel sigara fiyatları listesi belli mi sorusunu sıklıkla yöneltiyor. Yılbaşından beri 8 TL'lik bir fiyat artışına gidilmişken sigara zammı hakkında aratılmalar yapılıyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos sigara fiyatları listesi

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

Sigara fiyatları bugün de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.

İşte 10 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları listesi...

GÜNCEL MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Kent Slims: 29 TL

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Sigara fiyatları 10 Ağustos en son zam ile güncellendi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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