Sigara zammı sonrası sigara fiyatları güncel liste 6 Eylül 2022: Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu sürekli olarak tütün kullanıcıları tarafından yanıt aranıyor. Temmuz ayında gelen sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları değişikliğe gidildi. Peki, 6 Eylül 2022 marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar!