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Giriş Tarihi: 6.9.2022 06:55

Sigara zammı sonrası sigara fiyatları güncel liste 6 Eylül 2022: Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu, tütün kullanıcılarını sürekli yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyada çıkan sigara zammı iddialarından sonra vatandaşlar sigaraya zam mı geldi sorularını yöneltiyor. 6 Eylül sigara fiyatları güncel liste belli ve sigara fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabı veriliyor. Peki, en son sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz sigara ne kadar? İşte detaylar!

Sigara zammı sonrası sigara fiyatları güncel liste 6 Eylül 2022: Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu sürekli olarak tütün kullanıcıları tarafından yanıt aranıyor. Temmuz ayında gelen sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları değişikliğe gidildi. Peki, 6 Eylül 2022 marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar!

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

ÖTV zammının ardından sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

İşte 6 Eylül 2022 Cumartesi güncel sigara fiyatları listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 6 EYLÜL 2022

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

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Sigara zammı sonrası sigara fiyatları güncel liste 6 Eylül 2022: Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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