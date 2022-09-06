Sigara zammı sonrası sigara fiyatları güncel liste 6 Eylül 2022: Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu sürekli olarak tütün kullanıcıları tarafından yanıt aranıyor. Temmuz ayında gelen sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları değişikliğe gidildi. Peki, 6 Eylül 2022 marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar!
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
ÖTV zammının ardından sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 6 EYLÜL 2022
LD: 27,5 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Winston: 29 TL
West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL
Monte Carlo: 27,50 TL
Camel Slender: 27,50
Camel Yellow 100: 48 TL
Chesterfield: 27,50 TL