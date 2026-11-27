Sigara kullanımını azaltmaya yönelik düzenlemeler kapsamında, tütün ürünlerinin satış noktalarındaki görünürlüğünün sınırlandırılması planlanıyor. Yaklaşık 25 yıldır İzlanda'da uygulanan sigara satış modeli de gündeme geldi. Bu sistemde sigara paketleri, satış noktalarında açık raflarda sergilenmek yerine dışarıdan görünmeyen özel kapalı dolaplarda bulunuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakla Türkiye'de de benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi için hazırlıklar sürüyor. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder yeni modeli SABAH'a değerlendirdi. Ergüder, "Bu uygulama önce İzlanda'da daha sonra Kanada, Avustralya, Norveç, Arnavutluk, İrlanda ve Birleşik Krallık gibi pek çok ülkede hayata geçirildi. Tütün ürünlerinin tüketicinin gözünün önünde bulunması, satın alma davranışını tetiklemekte, sigarayı bırakmak isteyenlerin çabalarını zorlaştırabilmektedir. Bu uygulama hem gençlerin sigaraya başlamasını önlemede hem de mevcut kullanıcıların tüketimini azaltmada etkili olacak" dedi. Kapalı dolap sistemiyle toplumsal algının da değişebileceğine dikkat çeken Ergüder, "Ekmek veya süt almaya giren bir çocuğun yüzlerce paketle karşılaşması sigarayı sıradanlaştırıyor" dedi.

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