Kastamonu
'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaöz köyünde muhtarı Mahmut Sezer'in öncülüğünde 22 yıl önce başlatılan uygulama, vatandaşın ortak mücadelesiyle yıllardır sürdürülüyor. 40 haneli köyün girişinde de ziyaretçileri, 'Sigara içilmeyen Ortaöz köyüne hoş geldiniz' tabelası karşılıyor. Köydeki açık ve kapalı alanlarda sigara içilmesine izin vermeyen köylüler herkese örnek oluyor. Muhtar Sezer, 22 yıl önce uygulamayı başlattıklarında herkesin karşı çıktığını ama daha sonra tüm vatandaşların sigarayı bıraktığını söyledi. İlk zamanlarda uygulamaya bazı vatandaşların tepki gösterdiğini anlatan Sezer, "Herkes artık buranın sigara içilmeyen köy olduğunu öğrendi ve alıştı" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör