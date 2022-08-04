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Giriş Tarihi: 4.8.2022 07:04

Sigaraya zam mı geldi? 4 Ağustos en son sigara zammı ile sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu tütün tüketicileri tarafından sıklıkla soruluyor. 2 Temmuz sigara zammı ile birlikte JTİ, BTİ ve Philip Morris ürünlerinin fiyatlarında güncellemeye gidilmesinden beri vatandaşlar sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu sorularını yöneltiyor. Yılbaşından beri 8 TL yükselen sigara fiyatları, bu sebeple sıklıkla aratılıyor. 4 Ağustos sigara fiyatları güncel liste de vatandaşların ilgi odağı arasında. Peki, sigara zam mı geldi? İşte güncel sigara fiyatları listesi

Sigaraya zam mı geldi? 4 Ağustos en son sigara zammı ile sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

"Sigaraya zam mı var, zam mı geldi" tiryakiler tarafından arama motorlarına yöneltilen sorular arasında yer almakta. Yılbaşından beri 8 TL'lik bir fiyat artışına sahip sigara fiyatları için sigaraya zam mı geldi sorusuna cevap aranıyor. 4 Ağustos sigara fiyatları güncel listesine bakıldığında JTİ, Philip Morris ve BTİ markalarda fiyat artışı gözlemlenmiyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar!

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

Sigara fiyatları bugün de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.

4 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları şöyle:

GÜNCEL MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Kent Slims: 29 TL

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Sigaraya zam mı geldi? 4 Ağustos en son sigara zammı ile sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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