Sigaraya zam mı geldi? 4 Ağustos en son sigara zammı ile sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

"Sigaraya zam mı var, zam mı geldi" tiryakiler tarafından arama motorlarına yöneltilen sorular arasında yer almakta. Yılbaşından beri 8 TL'lik bir fiyat artışına sahip sigara fiyatları için sigaraya zam mı geldi sorusuna cevap aranıyor. 4 Ağustos sigara fiyatları güncel listesine bakıldığında JTİ, Philip Morris ve BTİ markalarda fiyat artışı gözlemlenmiyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar!