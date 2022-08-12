Sigaraya zam mı geldi? Son sigara zammı ile 12 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi

Sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zam mı geldi sorusu sürekli olarak tütün kullanıcıları tarafından soruluyor. 12 Ağustos sigara fiyatları sürekli olarak vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Temmuz ayında gelen sigara zammı ile birlikte fiyatlarda güncellemeye gidildi. Vatandaşlar da her gün sigara zammı var mı sorusunu yöneltiyor. İşte 12 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi