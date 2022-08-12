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Giriş Tarihi: 12.8.2022 09:01

Sigaraya zam mı geldi? Son sigara zammı ile 12 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi

Son dakika sigaraya zam mı geldi sorusu birçok vatandaşlar tarafından sorulmakta. En son 2 Temmuz tarihinde 2 TL’lik bir fiyat güncellemesi her markaya geldi. Böylece yılbaşından beri sigara fiyatları 8 TL’lik bir artışı yaşadı. Bu sebeple vatandaşlar sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusunu yöneltiyor. Fiyatlarda artış yaşanırken en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel listesi araştırılıyor. İşte 12 Ağustos sigara fiyatları

Sigaraya zam mı geldi? Son sigara zammı ile 12 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi

Sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zam mı geldi sorusu sürekli olarak tütün kullanıcıları tarafından soruluyor. 12 Ağustos sigara fiyatları sürekli olarak vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Temmuz ayında gelen sigara zammı ile birlikte fiyatlarda güncellemeye gidildi. Vatandaşlar da her gün sigara zammı var mı sorusunu yöneltiyor. İşte 12 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

Sigara fiyatları, 12 Ağustos 2022 Perşembe günü de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.

İşte 12 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları listesi...

MARKA MARKA GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

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Sigaraya zam mı geldi? Son sigara zammı ile 12 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi
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