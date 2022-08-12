Sigaraya zam mı geldi? Son sigara zammı ile 12 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi

Sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zam mı geldi sorusu sürekli olarak tütün kullanıcıları tarafından soruluyor. 12 Ağustos sigara fiyatları sürekli olarak vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Temmuz ayında gelen sigara zammı ile birlikte fiyatlarda güncellemeye gidildi. Vatandaşlar da her gün sigara zammı var mı sorusunu yöneltiyor. İşte 12 Ağustos sigara fiyatları güncel listesi
SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
Sigara fiyatları, 12 Ağustos 2022 Perşembe günü de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi. Şu an sigara fiyatlarında zam görülmüyor.
İşte 12 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları listesi...