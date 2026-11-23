Kaza, Kurtalan-Batman kara yolu Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan K. (31) yönetimindeki otomobil, Ahmet D. idaresindeki TIR'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Sinan K. ile araçta bulunan A.Y., A.S. ve H.K. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Sinan K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, A.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör