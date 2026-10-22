Haberler Yaşam Haberleri Siirt’te kayıp alarmı acı bitti! 28 yaşındaki Hamza Talo ölü bulundu
Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:51

Siirt’te kayıp alarmı acı bitti! 28 yaşındaki Hamza Talo ölü bulundu

Siirt’in Şirvan ilçesinde dün sabah hayvanlarına bakmak için evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 28 yaşındaki Hamza Talo’dan acı haber geldi. Gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarının ardından genç adam, sabah saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta ölü bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te kayıp alarmı acı bitti! 28 yaşındaki Hamza Talo ölü bulundu
  • ABONE OL

Hayvancılıkla uğraşan Hamza Talo, dün saat 09.00 sıralarında merada bulunan hayvanlarını kontrol etmek amacıyla evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Talo için yakınları harekete geçti. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kayıp gencin bulunması için başlatılan çalışmalara AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ve Şirvan Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı. Talo'nun yakınları ile gönüllü köy korucularının da destek verdiği arama çalışmalarında dronlar kullanıldı. Gece boyunca aralıksız devam eden çalışmalar, sabah saatlerinde sonuç verdi.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Hamza Talo, bugün saat 07.15 sıralarında Şirvan ilçe merkezinin yaklaşık 8 kilometre güneyinde bulundu. İlk edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki gencin ateşli silahla vurulmuş halde olduğu öğrenildi. Olay yerinde savcının gelmesi beklenirken, Talo'nun ölümüne ilişkin detayların belirlenmesi ve olayın aydınlatılması için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#SİİRT
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt’te kayıp alarmı acı bitti! 28 yaşındaki Hamza Talo ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA