Siirt’te kayıp alarmı acı bitti! 28 yaşındaki Hamza Talo ölü bulundu

Hayvancılıkla uğraşan Hamza Talo, dün saat 09.00 sıralarında merada bulunan hayvanlarını kontrol etmek amacıyla evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Talo için yakınları harekete geçti. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kayıp gencin bulunması için başlatılan çalışmalara AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ve Şirvan Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı. Talo'nun yakınları ile gönüllü köy korucularının da destek verdiği arama çalışmalarında dronlar kullanıldı. Gece boyunca aralıksız devam eden çalışmalar, sabah saatlerinde sonuç verdi.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Hamza Talo, bugün saat 07.15 sıralarında Şirvan ilçe merkezinin yaklaşık 8 kilometre güneyinde bulundu. İlk edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki gencin ateşli silahla vurulmuş halde olduğu öğrenildi. Olay yerinde savcının gelmesi beklenirken, Talo'nun ölümüne ilişkin detayların belirlenmesi ve olayın aydınlatılması için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.