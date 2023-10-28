Haberler Yaşam Haberleri Siirt'te kendini MİT personeli olarak tanıtan 21 yaşındaki genç yakalandı
Giriş Tarihi: 28.10.2023 15:33 Son Güncelleme: 28.10.2023 15:58

Siirt'te kendini MİT personeli olarak tanıtan 21 yaşındaki genç yakalandı

Siirt'te kendini MİT personeli olarak tanıtan 21 yaşındaki gencin evinde yapılan aramada sahte kimlik, tabanca, Polis ve Asker üniforması ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te kendini MİT personeli olarak tanıtan 21 yaşındaki genç yakalandı

26 Ekim'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin dikkati sayesinde çakarlı bir araca cezai işlem uygulandı. Merkez Cengiz Topel Caddesi, AVM önünde durdurulan araçta bir şahsın kendisini MİT Personeli olarak tanıttığı ve sahte MİT Personel Kimliği görüldü. KOM Şube Müdürlüğü, ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucu Muhammed Emin Orhan (21) yakalandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar neticesinde ikametinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 100 adet uzun namlulu silah fişeği, 50 adet tabanca fişeği, Sahte MİT kimliği, Polis ve asker üniformaları ele geçirildi.

Sahte kimlik ve üniformalarla vatandaşları dolandırmaya çalışan Muhammed Emin Orhan adli mercilere sevk edildi.

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Siirt'te kendini MİT personeli olarak tanıtan 21 yaşındaki genç yakalandı
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