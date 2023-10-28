Siirt’te kendini MİT personeli olarak tanıtan 21 yaşındaki genç yakalandı

26 Ekim'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin dikkati sayesinde çakarlı bir araca cezai işlem uygulandı. Merkez Cengiz Topel Caddesi, AVM önünde durdurulan araçta bir şahsın kendisini MİT Personeli olarak tanıttığı ve sahte MİT Personel Kimliği görüldü. KOM Şube Müdürlüğü, ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucu Muhammed Emin Orhan (21) yakalandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar neticesinde ikametinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 100 adet uzun namlulu silah fişeği, 50 adet tabanca fişeği, Sahte MİT kimliği, Polis ve asker üniformaları ele geçirildi.

Sahte kimlik ve üniformalarla vatandaşları dolandırmaya çalışan Muhammed Emin Orhan adli mercilere sevk edildi.