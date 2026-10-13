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Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:56 Son Güncelleme: 13.10.2026 09:58

Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Siirt'te polisin durdurduğu araçta 5 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında takibe alınan bir aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpeği 'Jpo'nun da katıldığı aramada, 5 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Açıklamada, gençleri ve geleceği tehdit eden uyuşturucu tacirleri ile organize suç örgütlerine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

#CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ
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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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