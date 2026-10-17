Siirt’te zehirlenme şüphesinde ’tavuk döner’ detayı: 1 işletme sahibi gözaltında! 88 kişi hastaneye kaldırıldı…

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu 22 kişi, sağlık kuruluşlarına başvurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Kurtalan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, hastaneye başvuranların sayısının 88'e yükseldiği, 55 kişiye ayakta müdahale edildiği, 33 kişinin ise yatarak tedaviye alındığı belirtildi.
TAVUK DÜRÜM TÜKETTİKLERİ BELİRLENDİ
Olaya ilişkin işletme sahibinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "16 Ekim 2026 tarihinde, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 88'e ulaşmıştır. Başvuranların 77'si öğrenci, 11'i sivil olup 55 kişiye ayakta tedavi uygulanmış, 33 kişi ise hastanede yatarak tedavi altına alınmıştır. İlk incelemelerde, rahatsızlanan kişilerin bir kısmının Kayabağlar beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden alınan tavuk dürümü tükettiği belirlenmiştir. Tavuk dürümlerin bir kısmının okul kantininden paketli olarak, bir kısmının ise doğrudan işletmeden satın alındığı öğrenilmiştir. Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla numuneler alınmış, adli soruşturma kapsamında işletme sahibi gözaltına alınmıştır. İlgili sağlık kuruluşlarımızda vatandaşlarımızın muayene, tedavi ve takip işlemleri titizlikle yürütülmekte olup süreç, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir" denildi.
Bu arada, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider ve İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görenleri ziyaret etti, Başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş'tan hastaların durumu hakkında bilgi aldı.