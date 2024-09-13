Sıla bebeğin yaşam savaşı sürüyor! Tutuklanan annenin ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır'da öldürülen Narin'in sızısı dinmeden, Türkiye bu kez de Sıla bebekle sarsıldı. Şiddete ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek dün entübe edildi. Henüz 2 yaşındayken yaşam mücadelesi veren Sıla'nın hikayesi duygulandırdı. Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, vücudunda morluklar olan kızı Sıla'yı(2), 'düşme' şikayetiyle 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muayenesi yapılan Sıla Y., ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, geçen pazar akşamı Sıla Y.'yi yeniden hastaneye götürdü. Baygın halde olan Sıla Y.'yi muayene eden doktorlar, darp ve ısırık izleri ile morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Sıla bebek dün durumunu ağırlaşması üzerine entübe edilirken, minik bebekten alınan DNA örnekleri, incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, annenin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edilen anne Bakiye Yeniçeri, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "Çocuğu ihmal" suçundan tutuklanıp cezaevine götürüldü. Gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan Sıla Y.'nin bırakıldığı komşularının 13 yaşındaki oğlu K.A. ve onun 14 yaşındaki arkadaşı G.K. tutuklandı. Son olarak, Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ile bebeğin bırakıldığı evin sahibi Kani A. da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KOMŞUDA DAYAK YEMİŞ
İddiaya göre anne Bakiye Yeniçeri müzikholde çalışmaya gittiği sıralarda bebeğini ve ablasını komşuya bırakıyordu. Sıla bebeğe orada komşunun 13 ile 14 yaşındaki çocukları şiddet uyguluyor ve hatta cinsel istismarda da bulunuyorlardı. Gözaltına alınan K.A. ve G.K.'da istismarı itiraf etti. 2 yaşındaki bebeği istismar eden 2 çocuk tutuklandı.
SIĞINMA EVİNDEN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILMIŞ
Sıla bebeğin annesinin geçmişte şiddet gördüğü için bir çok kez şikayette bulunduğu, çocukları hakkında koruma kararı aldırdığı hatta bir süreliğine kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi. Anne Bakiye Yeniçeri'nin daha sonra kendi isteği ile kaldığı kadın sığınma evinden ayrılıp eve döndüğü ortaya çıktı.
ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y'nin savcılıkta verdiği ifadede, "5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini." söylediği öğrenildi.