Sıla bebeğin yaşam savaşı sürüyor! Tutuklanan annenin ifadesi ortaya çıktı





5 KİŞİ TUTUKLANDI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, annenin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edilen anne Bakiye Yeniçeri, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "Çocuğu ihmal" suçundan tutuklanıp cezaevine götürüldü. Gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan Sıla Y.'nin bırakıldığı komşularının 13 yaşındaki oğlu K.A. ve onun 14 yaşındaki arkadaşı G.K. tutuklandı. Son olarak, Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ile bebeğin bırakıldığı evin sahibi Kani A. da tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KOMŞUDA DAYAK YEMİŞ

İddiaya göre anne Bakiye Yeniçeri müzikholde çalışmaya gittiği sıralarda bebeğini ve ablasını komşuya bırakıyordu. Sıla bebeğe orada komşunun 13 ile 14 yaşındaki çocukları şiddet uyguluyor ve hatta cinsel istismarda da bulunuyorlardı. Gözaltına alınan K.A. ve G.K.'da istismarı itiraf etti. 2 yaşındaki bebeği istismar eden 2 çocuk tutuklandı.