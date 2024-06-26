Sıla Yolu’nda sezonu açtık

SABAH, okulların tatile girmeye başlamasıyla birlikte izinlerini Türkiye'de geçirmek için otomobilleriyle anavatan yolculuğuna çıkan Avrupalı Türkleri bu yıl da Sıla Yolu'nda yalnız bırakmıyor. Sırbistan'daki Hotel Moment tesislerinde üç ay süreyle görev yapacak olan arkadaşımız, yol boyunca sıkıntı yaşayan, aracı arızalanan veya başına başka bir sorun gelen vatandaşlarımıza yardımcı olacak.Güvenli şekilde konaklayabileceğiniz Hotel Moment'te arkadaşımız Mustafa Akbaba, sizlerin yol hikâyelerini de haberleştirecek, yol durumu konusunda bilgilendirme yapacak, güzergâhınız üzerindeki ülkelerde yaşanan güncel gelişmeleri sizlere aktaracak. Geçen yıl dara düşen onlarca ailenin imdadına yetişen SABAH, bu yıl da Avrupalı Türklerin yardımına koşan ilk ekip olacak. FRANKFURTTürkiye'ye gidiş güzergâhında Belgrad'ı geçtikten sonra karşınıza otoyol ücret gişeleri gelecek. Gişelerden 68 kilometre sonra yol kenarlarına yerleştirilmiş SABAH, Hotel Moment, Gazprom ev Mc Donald's tabelaları sizi doğrudan tesislerimize götürecek. On binlerce Türk'ün mola noktası olan Hotel Moment'te gönül rahatlığıyla yemeğinizi yiyebilecek ve dinlendikten sonra yolunuza devam edebileceksiniz. Hotel Moment'te bu yıl sizi sürprizlerin beklediğini de ifade edelim.