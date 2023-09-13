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Giriş Tarihi: 13.9.2023 10:51 Son Güncelleme: 13.9.2023 10:59

Silah atölyesine operasyon

Adana’da silah yapılan bir atölyeye düzenlenen operasyonda satışa hazır 45 ruhsatsız tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirirken, 4 kişiyi de yakaladı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Silah atölyesine operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesinde C.K., C.K., M.K. ve R.K.'nın kaçak silah atölyesi kurduğu, silah üretip piyasaya tabanca sürdüğünü tespit etti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, söz konusu atölyeye operasyon düzenledi. Baskında satışa hazır halde bulunan 45 adet ruhsatsız tabanca, tabanca yapımında kullanılan birçok malzeme de ele geçirirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3 kişi tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Silah atölyesine operasyon
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