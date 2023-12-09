Silah kazasıyla ölüm, kan davasına dönüştü

İlk cinayet 6 Eylül tarihinde kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Demirgül'de yaşındı. Emre Türeli, arkadaşı Abdülsamet Turan ile birlikte Görkem Tezene'nin evinde buluştu. Burada Emre, ruhsatsız silahını bakması için arkadaşı Abdülsamet'e verdi. Abdülsamet tabancayı incelerken silah patladı. Emre göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Emre Antalya'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Yaşananların ardından Abdülsamet Turan polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTU
Yaşananların ardından Enes Türeli ağabeyi Emre'nin ölümünden olayın meydana geldiği evin üyelerini sorumlu tuttu. 19 Ekim gecesi Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2371 sokak Anadolu Sitesi önünde ruhsatsız 7.65 marka tabanca ile Şükret Tezene'yi karın boşluğundan, Döndü Altınok'u sol diz altından vurdu. İki kadın hastaneye kaldırıldı. Şükret Tezene 25 Ekim tarihinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaşlı kadın Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Enes Türeli çıkarıldığı adlı makamlar tarafından tutuklandı. Yarıl Döndü Altınok ise iyileşerek taburcu oldu. Polis olayın devamının yaşanmamsı için geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor.