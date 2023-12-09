Silah kazasıyla ölüm, kan davasına dönüştü

AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTU

Yaşananların ardından Enes Türeli ağabeyi Emre'nin ölümünden olayın meydana geldiği evin üyelerini sorumlu tuttu. 19 Ekim gecesi Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2371 sokak Anadolu Sitesi önünde ruhsatsız 7.65 marka tabanca ile Şükret Tezene'yi karın boşluğundan, Döndü Altınok'u sol diz altından vurdu. İki kadın hastaneye kaldırıldı. Şükret Tezene 25 Ekim tarihinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaşlı kadın Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Enes Türeli çıkarıldığı adlı makamlar tarafından tutuklandı. Yarıl Döndü Altınok ise iyileşerek taburcu oldu. Polis olayın devamının yaşanmamsı için geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor.