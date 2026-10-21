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Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:11 Son Güncelleme: 21.10.2026 10:00

Silah operasyonunda 13 kişi yakalandı

Diyarbakır’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ve mühimmat ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Silah operasyonunda 13 kişi yakalandı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen projeli dosya kapsamında, 20 Ekim 2026 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde ve devam eden çalışmalar kapsamında, 8 adet tabanca (1'i otomatik), 3 adet pompalı tüfek, 10 adet şarjör, 235 adet fişek ve 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 13 şüpheliden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

#DİYARBAKIR
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Silah operasyonunda 13 kişi yakalandı
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