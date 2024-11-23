Silah ticareti yapıyordu… Yakalanıp tutuklandı…

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan Ö.K.T. (37) adlı kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda sekiz ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek şarjörü, tabanca feneri aparatı ve feneri, 63 mermi, silah imalatında kullanılan çok sayıda namlu, sürgü ve diğer malzemeler ele geçirildi. 10 suç kaydı olan ve "Yasa Dışı Silah Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen Ö.K.T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.