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Giriş Tarihi: 23.11.2024 09:44 Son Güncelleme: 23.11.2024 09:58

Silah ticareti yapıyordu… Yakalanıp tutuklandı…

İstanbul’da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan bir kişi; Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Çok sayıda silah, mermi ve silah parçası bulundu.

Emir SOMER Emir SOMER
Silah ticareti yapıyordu… Yakalanıp tutuklandı…

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan Ö.K.T. (37) adlı kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda sekiz ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek şarjörü, tabanca feneri aparatı ve feneri, 63 mermi, silah imalatında kullanılan çok sayıda namlu, sürgü ve diğer malzemeler ele geçirildi. 10 suç kaydı olan ve "Yasa Dışı Silah Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen Ö.K.T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Silah ticareti yapıyordu… Yakalanıp tutuklandı…
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