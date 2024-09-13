Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü

Olay, 11 Eylül Salı günü 17.05 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 6'ncı sınıfa giden çocuğu A.T.'nin sınıf tekrarı yapmasına kızan Sait Tan, okul müdürü Mustafa Örnek'i önce telefonla tehdit etti, ardından aracıyla okulun önüne geldi.

Okul müdürüne hakaret ederek bahçeye çağıran Sait Tan, müdürün aşağıya inmesi üzerine belinden çıkardığı tabancayı müdür Örnek'e doğrulttu. Hedef gözeterek tetiğe basan saldırgan Sait Tan'ın silahı tutukluk yaptı. Ardından tekrardan yere deneyen Sait Tan'ın silahı tekrardan tutukluluk yaptı. Bir süre otomobilde oturan Sait Tan, okul önünde bir el ateş ettikten sonra okul önünden uzaklaştı.

Okul müdürü Örnek, ilk denemede silahın tutukluk yapmasıyla ölümden şans eseri yara almadan kurtuldu. Emniyet ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan silahlı saldırı girişimi okulun güvenlik kamerasına yansıdı.