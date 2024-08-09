Silahla oynarken amca oğlunu boğazından vurdu: Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Olay, Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Panayır Caddesi'nde meydana geldi. M.A. (19) oturdukları aile apartmanında ruhsatsız silahla oynamaya başladı.

M.A. yanlışlıkla tetiğe basması sonucu amcasının oğlu İsa Ayvaz'ı (26) boğazından vurdu. İsa Ayvaz ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayvaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ruhsatsız tabancaya el konularak muhafaza altına alındı. Şüpheli M.A. ise emniyette ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.