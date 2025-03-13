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Giriş Tarihi: 13.3.2025 15:59

Silahla oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu

Ordu'da tabancayla oynarken silahın kazara ateş alması sonucu arkadaşı Abdullah Ensar Güntez’i (24) vurdu. Güntez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Silahla oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu

Olay, saat 12.00 sıralarında Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. E. K., arkadaşı Abdullah Ensar Güntez'e ait tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Güntez'in sol omzuna isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah Ensar Güntez, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güntez, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı...

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Silahla oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu
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