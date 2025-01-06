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Giriş Tarihi: 6.1.2025 16:36 Son Güncelleme: 6.1.2025 16:47

Silahla oynayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hakkâri’de, merkeze bağlı Doğanlı Köyünde yaşayan Süheyp Salim (13), korucu nöbet kulübesine girerek içeride bulunan koruculara ait otomatik silahla oynarken kazara kendini vurdu, Salim kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Silahla oynayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hakkâri'de, merkeze bağlı Doğanlı Köyünde yaşayan Süheyp Salim (13), korucu nöbet kulübesine girerek içeride bulunan koruculara ait otomatik silahla oynamaya başladı. Bu sırada silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan Salim, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Salim'in ailesi ve yakınları hastaneye akın etti. Olay yerinde jandarma inceleme yaparken, Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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Silahla oynayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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